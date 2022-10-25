العالم اليوم - وزير الاستثمار السعودي: صعوبات تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 09:22 مساءً - أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، الثلاثاء، أن مستقبل الاقتصاد العالمي لعام 2023 أصبح غير مؤكد، وذلك بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية بشكل عالمي.

وأوضح الوزير أنه لا يمكن التنبؤ بالسياسات التجارية العالمية بسبب العديد من العوامل، كارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ وغيرها.

وقال الفالح في جلسة حول الوضع الاقتصادي الجديد، ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة المقامة بالرياض، إنه في ظل هذه "الأوقات الصعبة"، قد تتساءل الحكومات عن كيفية النجاح والتأقلم.

وأوضح أن هناك الكثير من التحديات والأضرار التاريخية المتسارعة، وأن هناك نوع من التحول الذي قد يسبب بعض الصعوبات، ولكن في الوقت نفسه يتيح مزيداً من الفرص.

وبشأن التحول في مجال التجارة وسلاسل الإمداد، أفاد الوزير بأنه إذا وُضع الأمر في سياق العولمة فسيستمر، ويعرض الدول والشركات والأفراد إلى مرحلة الضمان، وستنفق كل دولة من إجمالي ناتجها المحلي على العديد من الصناعات المختلفة.