العالم اليوم - نتائج الشركات الإيجابية تقود مؤشرات الأسهم الأميركية للصعود

انتم الان تتابعون خبر نتائج الشركات الإيجابية تقود مؤشرات الأسهم الأميركية للصعود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 09:22 مساءً - ارتفعت المؤشرات الأميركية في التداولات، الثلاثاء، في الوقت الذي عمل فيه المستثمرون على تقييم مجموعة متباينة من تقارير أرباح الشركات، وارتفع سهما ميكروسوفت وألفابت قبل الإعلان المرتقب لنتائجهما في وقت لاحق من اليوم.

وكانت الأسهم الأوروبية قد حققت مكاسب، الثلاثاء بعد سلسلة من التقارير حول أرباح الشركات جاءت أفضل من المتوقع، مما ساعد على تهدئة المخاوف من الزيادات السريعة لمعدلات الفائدة وتباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 50.36 نقطة أو بنسبة 1.31 بالمئة، ليصل إلى 3846.63 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 202.91 نقطة تعادل 1.85 بالمئة، ليصل إلى 11154 نقطة.

أما المؤشر "داو جونز" الصناعي فقد ارتفع بواقع 273.31 نقطة أو بنسبة 0.87 بالمئة إلى 31772.93 نقطة.

وكان المؤشر الأوروبية "ستوكس 600" قد ارتفع بنسبة 1.4 بالمئة، ليغلق عن أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 407.61 نقطة.