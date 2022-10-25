زلزال بقوة 6.2 يضرب جزيرة لوزون الفلبينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:27 مساءً - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة لوزون بالفلبين، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً، وفقا لوكالة رويترز.

وفي يوليو الماضي، ضربت مئات الهزات الارتدادية شمال الفلبين على إثر الزلزال القوي الذي وقع بالقرب من العاصمة مانيلا، ما دفع السكان المنكوبين إلى النوم في الخارج، بينما توجه الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إلى المنطقة.

وكان زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة أبرا في شمال الفليبين صباح الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 150 آخرين.