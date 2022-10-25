رئيس الوزراء العراقى: الحفاظ على الأمن الدعامة الأساسية لإصلاح الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى بثته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن السودانى استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكى، وقائد قوات التحالف الدولى الجنرال ماثيو مكفارلن والوفد المرافق لهما، وأضاف البيان أن اللقاء بحث استمرار التعاون والتنسيق الأمنى بين البلدين فى مجال محاربة الإرهاب ضمن إطار المشورة والتدريب وبما يحفظ سيادة العراق ويساعد فى تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية.
وأكد السودانى أن الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأى إصلاح اقتصادى وأعرب عن رغبة الحكومة المقبلة فى تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى التعاون الأمنى، لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها.
وفى سياق آخر استقبل السودانى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس الفريق الدولى للتحقيق فى جرائم داعش المرتكبة فى العراق كريستيان ريتشر.
وقال بيان للمكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى المكلف إن الجانبين أكدا خلال اللقاء على التعاون فى مجال ملاحقة مرتكبى الجرائم والفظائع التى نفذها تنظيم داعش الإرهابى بحق المدنيين العراقيين وضمان عدم الإفلات من العدالة.
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