جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلونى، اليوم الثلاثاء، إن حكومتها ستعيد الدور الاستراتيجى لبلادها فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، مقترحة خطة تعاون مع دول شمال إفريقيا تحت مسمى "خطة إنريكو ماتى"، مؤسس مجموعة إينى للطاقة.





وأشارت ميلونى - فى خطابها أمام مجلس النواب الإيطالى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكى"- إلى ضرورة ترويج بلادها إلى الخطة باعتبارها نموذجا للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبى والدول الإفريقية. ودعت "ميلونى" إلى إزالة الأسباب التى تدفع المهاجرين إلى التخلى عن أراضيهم وجذورهم الثقافية وعائلاتهم للبحث عن حياة أفضل فى أوروبا، لافتة إلى أنه لا يمكن الدخول إلى إيطاليا بشكل غير قانونى إلا من خلال المراسيم الخاصة بتدفقات الهجرة فقط. وحول الأزمة الأوكرانية، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا استمرارها بلادها فى كونها شريكًا موثوقًا به فى حلف شمال الأطلسى "ناتو" وفى تقديم الدعم للشعب الأوكرانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة وزراء إيطاليا: سنعيد دورنا الاستراتيجى فى منطقة البحر المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.