العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يحث على التبرع لدعم قطاع الطاقة الأوكراني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:20 مساءً - حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي وشركاته على التبرع بمزيد من المال والعتاد لدعم قطاع الطاقة الأوكراني.

وأوضحت المفوضية أن الصواريخ الروسية والهجمات بالطائرات المسيرة تسببت في تدمير ما يزيد عن ثلث قطاع الطاقة في أوكرانيا.

وقالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، الثلاثاء، إن جوهر الأمر يتمثل في حماية ورعاية الآلاف وعشرات الآلاف من الأسر والمستضعفين والأطفال وكبار السن قبل هذا الشتاء المقبل.

وأضافت بعد اجتماع لوزراء الطاقة في لوكسمبورج، أن المحولات وأنظمة فصل الدوائر الكهربائية وخطوط الكهرباء الأوكرانية دُمرت مما تسبب في انقطاع التيار، مؤكدة أن "الأمر عاجل".

وقالت إنه من الواضح أن ثمة حاجة إلى تبرعات أكثر من التبرعات التي جمعت وتبلغ قيمتها 20.5 مليون يورو (20.43 مليون دولار).

وحثت الجهات الخاصة، مثل الشركات، على التبرع بالمزيد أيضا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في دولته.