جدة - نرمين السيد - شدد مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، اليوم الثلاثاء على أهمية حشد وتعبئة كافة القدرات، والطاقات لتعزيز حضور الدولة، ووحدة الصف، والاستجابة للالتفاف الشعبى العريض حول جهود إنهاء انقلاب المليشيات الارهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.





ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى، وحضور أعضائه حيث استمع الاجتماع، إلى تقارير بشأن مستجدات الاوضاع الداخلية، وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمنى، وإمدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة الدولية. وطمأن المجلس، الشعب اليمنى والمنظمات والوكالات الإغاثية بمراعاة وتحييد النشاط الإنسانى عن الإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطنى الذى يصنف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية. كما اشاد بالمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا الإدانة والتنديد العربى والدولى الواسع بهجمات واعتداءات الميليشيات الإرهابية الحوثية وداعميها الإيرانيين، وتداعياتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسى اليمنى يشدد على تعبئة القدرات لتحقيق الأمن والاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.