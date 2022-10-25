ريشى سوناك يعلن بعض الحقائب الوزارية

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة فى الوقت ذاته إلى احتفاظ جيمس كليفرلى بمنصبه وزيرا للخارجية. تجدر الإشارة إلى أن راب شغل منصبى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل أيضا فى حكومة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون. وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث قد كلف فى وقت سابق اليوم ريشى سوناك رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

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