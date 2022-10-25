روسيا: لا نعلق آمالا على علاقات أفضل مع بريطانيا بعد تولى سوناك

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، فى تعليق على تعيين ريشى سوناك كرئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة، إن روسيا لا ترى أى "شروط مسبقة أو أسباب أو أمل" لبناء المزيد من العلاقات البناءة مع بريطانيا فى المستقبل.





وأكد بيسكوف فى الوقت نفسه، أن روسيا تحافظ على انفتاحها واستعدادها لمناقشة أكثر القضايا تعقيدا على طاولة المفاوضات، ولكن ليس على حساب مصالحها الوطنية. وتم الإعلان عن سوناك كزعيم جديد لحزب المحافظين فى المملكة المتحدة، أمس الإثنين، بعد أن قال منافسيه، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون وزعيمة مجلس العموم بينى موردونت، إنهما لن يترشحا لمنصب رئيس الحكومة.

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