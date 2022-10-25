العالم اليوم - وزير الطاقة السعودي: السحب من مخزونات النفط قد يكون مؤلما

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 04:23 مساءً - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، إن بعض الدول تستخدم مخزوناتها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كورقة للتلاعب بالأسواق، في حين أن الغرض الأساسي منها هو تخفيف أي نقص في الإمدادات.

وقال الوزير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: "من واجبي أن أوضح أن خسارة مخزونات الطوارئ قد تكون مؤلمة في الأشهر المقبلة"، بحسب رويترز.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطة لبيع ما تبقى من كميات جرى سحبها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في البلاد بحلول نهاية العام.

كما أعلن بايدن البدء في تجديد المخزون، في إطار مساعيه لخفض أسعار البنزين المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" قد أعلنت في بداية شهر أكتوبر الجاري تخفيض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر القادم.