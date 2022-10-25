الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقى، سفير الاتحاد الأوروبى لدى العراق فيلا فاريولا، والذى قدم التهانى للرئيس بمناسبة تسلمه منصب رئيس الجمهورية، متمنياً له التوفيق والنجاح فى أداء مهام منصبه.
وأعرب الرئيس العراقي- وفقا لما أوردته قناة "العراقية" الإخبارية- عن شكره وامتنانه للسفير فاريولا على تهانيه الطيبة، مبديا استعداده لدعم جهود السفير بما يخدم المصالح العليا للعراق ودول الاتحاد.
وأكد أهمية توطيد العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى فى المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية، مشيداً بدعم الاتحاد لجهود العراق خلال حربه ضد الإرهاب على الصعد العسكرية والاستخبارية".
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