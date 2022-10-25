سوناك: سأعمل على توحيد بريطانيا ليس بالأقوال ولكن بالأفعال

جدة - نرمين السيد - وقال سوناك، فى خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة البريطانية، "إن بلادنا تواجه أزمة اقتصادية عميقة، ومازالت جائحة فيروس كورونا المستجد تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادى، إلى جانب العملية العسكرية الروسية التى تسببت فى زعزعة استقرار أسواق الطاقة".

وأشاد سوناك بالجهود التى بذلتها رئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، مشيرا إلى أنها كانت تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادى فى البلاد، وهذا يعد هدفا نبيلا، إلا أن بعض الأخطاء ارتكبت لكن دون نوايا سيئة، مشيرا إلى أن حكومته ستسعى إلى إصلاح هذه الأخطاء على الفور، لكن ذلك يعنى اتخاذ بعض القرارات الصعبة.

وأكد سوناك أن حكومته ستتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات، وستضع هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى على رأس أولوياتها.

ولفت سوناك إلى أنه خلال فترة عمله كوزير للخزانة فعل كل ما فى وسعه لحماية الأفراد والشركات، مشيرا إلى أنه سيعمل بنفس الحماس مع التحديات التى تواجهها البلاد اليوم.

وأكد أنه مستعد لقيادة البلاد نحو المستقبل، وسيعمل على استعادة ثقة الأسواق، كما سيعمل على تحسين خدمات نظام الرعاية الصحية والمدارس ومراقبة الحدود وجعل الشوارع أكثر أمانا، ودعم القوات المسلحة وحماية البيئة وبناء اقتصاد قوى.

وفاز وزير الخزانة البريطانى الأسبق، ريشى سوناك، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة، بينى موردونت، من السباق الانتخابى فى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء الموعد النهائى لتلقى الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لتراس.‏

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا فى تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطانى من أصول آسيوية.‏