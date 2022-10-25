زيلنسكى يهنئ سوناك بتوليه رئاسة وزراء بريطانيا

وقال زيلنسكى - حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية - إنه يتطلع إلى العمل على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والمملكة المتحدة التى كان لها دورا رياديا فى دعمها للبلاد منذ العملية العسكرية الروسية.
وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث، كلف فى وقت سابق اليوم ريشى سوناك، رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.
يشار إلى أن وزير الخزانة البريطانى الأسبق ريشى سوناك، قد فاز بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته الوحيدة بينى موردونت من السباق الانتخابى فى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء الموعد النهائى لتلقى الترشيحات، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لليز تراس.
ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا فى تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء بريطانى من أصول آسيوية.
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