شولتس يدعو إلى بدء إعادة الإعمار على الفور فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب شولتس - خلال كلمته بالمؤتمر الدولى لإعادة إعمار أوكرانيا فى برلين اليوم الثلاثاء - عن تأييده لوضع "خطة مارشال" لإعادة الإعمار فى أوكرانيا، لافتا إلى أن "إعادة الإعمار أمر مهم لأجيال ويجب أن يبدأ الآن".

يشار إلى أن مجموعة ضغط ألمانية تمثل الشركات ذات المصالح فى أوروبا الشرقية دعت إلى خطة لإعادة بناء أوكرانيا تعكس خطة مارشال التى ساعدت أوروبا على التعافى من الحرب العالمية الثانية.

كان شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد وجها - فى وقت سابق - دعوة مماثلة من أجل "خطة مارشال جديدة للقرن الحادى والعشرين لأوكرانيا".

وكتبا أن "الطريق إلى إعادة الإعمار هو أيضًا طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى"، وأن إعادة البناء ضرورية لتشمل وضع معايير عالية لسيادة القانون والتصدى للفساد.