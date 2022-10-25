جونسون يهنئ سوناك على توليه منصب رئيس الوزراء البريطانى

جدة - نرمين السيد - هنأ رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب المحافظين الجديد ريشى سوناك على توليه منصب رئاسة الوزراء فى المملكة المتحدة، وذلك فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وقال جونسون - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "تهانينا لريشى سوناك فى هذا اليوم التاريخى، هذه هى اللحظة المناسبة لكل محافظ لتقديم دعمه الكامل والصادق لرئيس الوزراء الجديد". وتأتى هذه التهنئة بعد وقت قصير من تكليف ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ريشى سوناك رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد نشر مسؤولون ملكيون صورا تظهر الملك مع سوناك وهما يتصافحان بقصر "باكنجهام" خلال جلسة تضفى الطابع الرسمى على تعيين سوناك، بعدما قدمت ليز تراس فى وقت سابق من اليوم استقالتها لتصبح بذلك صاحبة أقصر فترة حكم فى تاريخ بريطانيا حيث دامت فترة حكمها 45 يوما فقط. يشار إلى أن وزير الخزانة البريطانى الأسبق ريشى سوناك، قد فاز بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة بينى موردونت من السباق الانتخابى فى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء الموعد النهائى لتلقى الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لتراس.‏ ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا فى تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطانى من أصول آسيوية.‏

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