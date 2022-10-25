رسميا.. ملك بريطانيا يكلف سوناك بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - ونشر مسؤولون ملكيون صورا تظهر الملك مع سوناك وهما يتصافحان بقصر باكنجهام خلال جلسة تضفى الطابع الرسمى على تعيين سوناك، بعدما قدمت ليز تراس فى وقت سابق من اليوم استقالتها، لتصبح بذلك صاحبة أقصر فترة حكم فى تاريخ بريطانيا، حيث دامت فترة حكمها 45 يوما فقط، وفقا لما ذكره تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

وفاز وزير الخزانة البريطانى الأسبق، ريشى سوناك، بزعامة حزب المحافظين، عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة، بينى موردونت، من السباق الانتخابى فى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء الموعد النهائى لتلقى الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لتراس.‏

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا فى تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطانى من أصول آسيوية.‏