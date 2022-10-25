تحذير جديد من وزير الصحة التشيكى بشأن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال فاليك - حسبما ذكر راديو "براج" الدولى اليوم الثلاثاء - إنه على الرغم من تضاؤل أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنه من المرجح أن تضرب البلاد موجة جديدة فى الخريف، محذرا من أن الوضع قد يتفاقم بسبب تفشى فيروس الأنفلونزا العادية.

ورجح فاليك أن الفترة من نوفمبر وحتى يناير ستكون "حرجة"، وحث كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتلقى اللقاحات المضادة للفيروس فى أسرع وقت ممكن لتجنب الإصابة.