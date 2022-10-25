جدة - نرمين السيد - وقال فاليك - حسبما ذكر راديو "براج" الدولى اليوم الثلاثاء - إنه على الرغم من تضاؤل أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنه من المرجح أن تضرب البلاد موجة جديدة فى الخريف، محذرا من أن الوضع قد يتفاقم بسبب تفشى فيروس الأنفلونزا العادية.
ورجح فاليك أن الفترة من نوفمبر وحتى يناير ستكون "حرجة"، وحث كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتلقى اللقاحات المضادة للفيروس فى أسرع وقت ممكن لتجنب الإصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير جديد من وزير الصحة التشيكى بشأن فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.