الملك تشارلز يقبل استقالة ليز تراس من منصب رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر "باكنجهام" اليوم الثلاثاء، قبول ملك بريطانيا تشارلز الثالث استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.





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