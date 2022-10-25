ليز تراس فى خطاب الوداع: فخورة بقيادتى لبريطانيا.. وأتمنى النجاح لـ سوناك

جدة - نرمين السيد - أعربت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة، ليز تراس، عن شعورها بالفخر لتوليها رئاسة وزراء بريطانيا، وقيادتها الأمة فى حداد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، والترحيب بالملك الجديد الملك تشارلز الثالث.





وأوضحت - فى آخر خطاب تلقيه كرئيسة للوزراء أمام مقر مجلس الوزراء البريطانى اليوم الثلاثاء - "خلال فترة قصيرة عملت هذه الحكومة بشكل عاجل وحاسم فى صف العائلات التى تعمل بجد، وساعدت آلاف الشركات على تجنب الإفلاس، واستعادت استقلال الطاقة، حتى لا تتأثر بريطانيا بتقلبات الأسواق العالمية أو تعتمد على قوى أجنبية خبيثة".

وأضافت "خلال فترتى كرئيسة للوزراء أصبحت أكثر اقتناعا من أى وقت مضى أننا بحاجة إلى التحلى بالجرأة ومواجهة التحديات التى نواجهها"، وتابعت "نحن بحاجة إلى الاستفادة من الحرية التى اكتسبناها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى للقيام بالأشياء بشكل مختلف، وهذا يعنى توفير المزيد من الحرية لمواطنينا واستعادة السلطة لمؤسساتنا الديمقراطية .. وهذا يعنى ضرائب أقل حتى يتمكن المواطنون من الاحتفاظ بالمزيد من الأموال التى يكسبونها، ويعنى تحقيق النمو الذى سيؤدى إلى مزيد من الأمن الوظيفي، وزيادة الأجور والمزيد من الفرص لأبنائنا وأحفادنا".

ومضت تقول "يجب أن تكون الديمقراطيات قادرة على تقديم المساعدة لشعوبها، يجب أن نكون قادرين على التغلب على الأنظمة الاستبدادية حيث تتركز السلطة فى يد القلة، والآن أكثر من أى وقت مضى يجب أن ندعم أوكرانيا، ويجب أن نستمر فى تعزيز دفاعات أمتنا".

وأعربت تراس عن تمنياتها بالنجاح لزعيم حزب المحافظين الجديد ريشى سوناك، مضيفة أنها تتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت فى دائرتها الانتخابية وخدمة البلاد من المقاعد الخلفية، وفى ختام حديثها قالت تراس "إننى أؤمن ببريطانيا وأؤمن بالشعب البريطانى وأعلم أن الأيام الأكثر إشراقا تنتظرنا".

وكانت تراس قد أعلنت استقالتها الأسبوع الماضى من رئاسة حزب المحافظين وبالتالى من الحكومة البريطانية بعد 45 يوما فقط من توليها السلطة، فى أعقاب حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التى تم الإعلان عنها فى 23 سبتمبر الماضي، والتى أثارت اضطرابات فى الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني.