ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بنجلاديش إلى 13 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الإعصار تسبب فى تدمير العديد من المنازل واقتلاع الأشجار، وتعطيل الطرق وخطوط الكهرباء والاتصالات، فيما ساعدت عمليات الإجلاء الجماعى التى بدأت قبل وصول الإعصار إلى اليابسة فى إنقاذ الأرواح.
وتسببت أمطار غزيرة هطلت على شوارع العاصمة داكا فى حدوث بعض الفيضانات وتعطيل حركة الركاب.
ويصاحب الإعصار رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومترا فى الساعة، بينما لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة فى مخيمات اللاجئين فى جنوب شرق بنجلاديش، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا وميانمار المجاورة فى مراكز إيواء واهية.
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