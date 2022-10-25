جدة - نرمين السيد - اعتدى مستوطنون إسرائيليون، بحماية جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، وعلى عدد من المزارعين، كما أحرقوا سيارتين، إحداهما رسمية، فى منطقة "ترمسعيا" شمال رام الله، وذلك للمرة الثانية فى أقل من أسبوع.





وذكر رئيس دائرة التوثيق فى الهيئة أمير داود، أن جيش الاحتلال والمستوطنين اعتدوا على طاقم الهيئة والمزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن المستوطنين أحرقوا سيارة تابعة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسيارة أخرى ملك أحد سكان منطقة "ترمسعيا". وكان الوزير مؤيد شعبان قد تم الاعتداء عليه فى طولكرم يوم الجمعة الماضى، خلال مشاركة تضامنية فى فعالية لقطف الزيتون مع المزارعين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يعتدون على وزير فلسطينى ويحرقون سيارتين بـ رام الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.