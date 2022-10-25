العالم اليوم - "إنجي" الفرنسية: إمدادات الغاز الحالية ستضمن شتاء مريحا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:22 مساءً - قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "إنجي" الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز، كاترين ماجريجور، الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحا" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز.

وقالت ماجريجور في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار، في العاصمة السعودية الرياض، إن الوضع هذا الشتاء سيكون "مريحا للغاية" فعليا فيما يتعلق بالغاز.

وأضافت أن تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر عملت عليه الشركة بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتعاني الدول الأوروبية من أزمة في الطاقة حدثت نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط غاز "نورد ستريم 1" نهاية أغسطس الماضي، ما تسبب في أزمة في توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي.

ولمواجهة أزمة الطاقة، تم طرح العديد من الحلول، مثل تحديد سقف لأسعار الغاز التي يتم استيرادها من دول أخرى، بالإضافة إلى تخفيض الاستهلاك في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمئة استعدادا للشتاء.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن إسبانيا وفرنسا والبرتغال، الخميس، على بناء خط أنابيب للطاقة يربط شبه الجزيرة الايبيرية ببقية أوروبا، في إحياء لمشروع طالما عارضته باريس.

ويستبدل المشروع الجديد الذي أطلق عليه سانشيز اسم "ممر الطاقة الخضراء" مشروعا سابقا يحمل اسم "ميدكات" كان قد ظهر قبل نحو عقد ولكن تم التخلي عنه عام 2019 بسبب قضايا تنظيمية وتمويلية.