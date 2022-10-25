القبض على المتسبب بقتل حدث في ماركا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:09 مساءً - دوت الخليج:- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الأجهزة ألقت القبض على مشتبه بإلقائه جسم راض أدى لوفاة حدث ليل الجمعة.

ووفق بيان للناطق الإعلامي، السبت، فإنّ بلاغا ورد يوم أمس لمديرية شرطة شرق عمان بتعرض حدث يبلغ 12 عاما للإصابة بجسم راض (طوبة) سقط عليه من إحدى البنايات أثناء وجوده بالشارع العام، برفقة مجموعة من الأشخاص بغرض الاحتفال، وما لبث أن فارق الحياة .

وأكّد الناطق الاعلامي أنه على الفور شُكل فريق تحقيقي خاص تولى متابعة التحقيق، وتمكن من خلال جمع المعلومات والأدلة من المكان، من تحديد هوية حدث يبلغ 16 عاما يُشتبه بإلقائه الجسم الراض، حيث أُلقي القبض عليه واعترف بفعله، بدافع غضبه من نتيجة المباراة، وستتم إحالته للقضاء، لينال عقابه الرادع.