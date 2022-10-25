وزيرة الدفاع النمساوية تطالب بتوسيع الإنفاق العسكرى

جدة - نرمين السيد - وقالت تانر -فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء، بمناسبة احتفال بلادها غدًا الأربعاء، بالعيد القومى- "إن هناك حاجة لمزيد من جهود دعم الدفاع الوطنى".

وأوضحت الوزيرة أن الأغلبية المطلقة من السكان تؤيد تعزيز الدفاع الوطنى، مشيرة إلى أنه بحسب دراسة أجرتها وزارة الدفاع بالتعاون مع معهد (لينز ماركت) فإن 63% من المستطلعين يؤيدون زيادة الإنفاق على الجيش الفيدرالى و56% يؤيدون زيادة عدد الجنود.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على زيادة الإنفاق على الدفاع الوطنى بمقدار ثمانى نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، وتبلغ الآن 63%.

يذكر أن القوات المسلحة النمساوية ستقوم غدا، بعروض خاصة فى ميادين العاصمة (فيينا) لشرح قدرات الجيش النمساوى وذلك فى إطار الاحتفال باليوم الوطنى، كما تنظم جميع المؤسسات الحكومية يوما مفتوحا لدخول الجماهير فى هذه المناسبة.