مقتل شخصين جراء إطلاق نار فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث عقب تلقيها أنباء عن وقوع اشتباكات وإطلاق نار، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب البالغ من العمر 30 عاما إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج لأن حالته حرجة.
وأضافت القناة أنه لم يتم اعتقال أى شخص حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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