العالم اليوم - "ميتا" تعلن إصلاح العطل في "واتساب".. وتعتذر

انتم الان تتابعون خبر "ميتا" تعلن إصلاح العطل في "واتساب".. وتعتذر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - أكدت مجموعة "ميتا" التي تملك تطبيق "واتساب"، الثلاثاء، أنها أصلحت العطل الذي ضرب تطبيق التواصل الفوري حول العالم.

وقال ناطق باسم "ميتا" لوكالة "فرانس برس": "ندرك أن الناس واجهوا مشكلات في إرسال الرسائل عبر واتساب اليوم. لقد حلينا المشكلة ونعتذر عن أي ازعاج"، دون أن يخوض في التفاصيل.

وكانت الشركة أقرت في وقت سابق بوجود مشكلة فنية تواجه المستخدمين في التطبيق، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على حل هذه المشكلة التي جرى الإبلاغ عنها في دول عديدة حول العالم مثل فرنسا والهند.

لكن الشركة لم توضح طبيعة المشكلة.

وقال مستخدمون لـ"واتساب" في مناطق عدة في العالم إنهم يواجهون مشكلة في إرسال الرسائل واستقبالها.

وأكد موقع "downdetector" الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية الشهيرة، وجود مشكلة فنية في "واتساب".

وأظهرت بيانات الموقع ارتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال التي طالت "واتساب" في الساعات الأخيرة.

وفي ساعة واحدة فقط تلقى الموقع أكثر من 9 آلاف بلاغ بهذا الشأن، لكن هذه البلاغات تراجعت سريعا في غضون ساعتين، وفي الساعة الثالثة انخفض الرقم إلى نحو 100 بلاغ فقط.

وقال الموقع إن البلاغات انخفضت إلى نحو ألفين، وتزامن ذلك مع عودة شبه عادية لخدمة التطبيق في مناطق عدة بالعالم.

وتصدر "واتساب" قائمة الوسوم الأكثر تداولا حول العالم في "تويتر "، فور ملاحظة المستخدمين تعطل التطبيق، وحصد الوسم أكثر من 7 آلاف تغريدة، وفق "رويترز".