انهيار منطقة اليورو.. التضخم يصل لمستويات قياسية وأوروبا على أعتاب الركود

جدة - نرمين السيد -

هذا ما أكدته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إذ قالت إن النشاط التجارى الأوروبى تعرض لضربة أخرى فى شهر أكتوبر، حيث أبلغ عن أكبر خسارة فى الإنتاج منذ أبريل 2013، مشيرة إلى أن الشركات تعرضت لضغوط بسبب ارتفاع التضخم، لا سيما بسبب تكاليف الطاقة وضغوط الأجور.

من جانبه قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديى الأعمال، إن مؤشر مديرى المشتريات المركب فى منطقة اليورو انخفض إلى 47.1 فى أكتوبر، بزيادة من 48.1 فى سبتمبر، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تنشر بعض المخاطر السلبية على الكثير من توقعات الناس، ولا سيما توقعات البنك المركزى الأوروبى، مضيفا أن الوضع الاقتصادى يزداد سوءًا بسرعة كبيرة.

كذلك، قالت ميلانى ديبونو، كبيرة الاقتصاديين فى أوروبا، إن "البيانات الأخيرة تشير إلى الركود الألمانى، حيث تضرب صدمة الطاقة الاقتصاد الحقيقى بشكل متزايد، كذلك فقد الجنيه الإسترلينى قوته خلال الصفقات الصباحية فى لندن عقب أحدث بيانات لمؤشر مديرى المشتريات".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع يوم الخميس، لافتة إلى أن المزيد من الارتفاعات فى الأسعار الأشهر المقبلة قد تدفعه إلى حوالى 2% بحلول نهاية العام.

فيما قال سيباستيان جالى، كبير محللى الاقتصاد الكلى، إن التشديد الصارم للسياسة بمنطقة اليورو قد يدفع إلى مزيد من الركود، لاسيما مع وصول أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية، وبلوغ معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو 9.9% فى سبتمبر، وفقًا لمكتب الإحصاء فى المنطقة، وهو الأعلى على الإطلاق.