أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف وحدات عسكرية على الحدود

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الأذرية - فى بيان لها - أنه بدءا من الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، استخدمت القوات المسلحة الأرمينية أسلحة من العيار الثقيل فى إطلاق النار بشكل دورى على مواقع الجيش الأذرى فى بعض المناطق التابعة لإقليمى كالباجار وتوفوز، وفقا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية على موقعها الإلكتروني.
وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش الأذرى اتخذت إجراءات انتقامية مناسبة لقمع الجانب الآخر، كما رفضت وزارة الدفاع فى أذربيجان اتهامات أرمينيا بأن وحدات الجيش الأذرى انتهكت اتفاقات وقف إطلاق النار، ووصفت هذه الاتهامات بأنها زائفة.
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