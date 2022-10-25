بدء محاكمة المؤسسة المملوكة لعائلة ترامب فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وانتقد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب - الذى لم يذكر اسمه فى القضية- الاتهامات التى وجهت للشركة، واصفا إياها بأنها "ملاحقة" من قبل منافسيه قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى فى الثامن من نوفمبر، قائلا فى تغريده له على وسائل التواصل الاجتماعى: "الملاحقة الديمقراطية الحزبية مستمرة، هذه المرة فى نيويورك خلال الانتخابات، رافضا هذا الإجراء"، واصفا إياه بأنه "خدعة سياسية".
ويتهم الادعاء العام فى مانهاتن "منظمة ترامب" التى يديرها حاليا دونالد جونيور وإريك، النجلان الأكبران لترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين ما بين عامى 2005 و2021.
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