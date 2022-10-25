روسيا توجه نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - دعا المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى بذل كل ما فى وسعه من أجل وقف استفزازات أوكرانيا بشأن "القنبلة القذرة".





وقال المندوب الروسى "ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل كل ما فى وسعه لمنع حدوث هذه الجريمة النكراء، سنعتبر استخدام نظام كييف للقنبلة القذرة عملا إرهابيا نوويا.. هذا الاستفزاز قد يتم بدعم من الدول الغربية، وروسيا تحثها على ممارسة نفوذها على النظام فى كييف للتخلى عن خططه الخطيرة التى تهدد السلم والأمن الدوليين". وتابع" وسط حملة الدعاية المعادية لروسيا، نود أن نؤكد أن الاتحاد الروسى لم يقصد أو ينوى استخدام الأسلحة النووية فى أوكرانيا".

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