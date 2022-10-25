العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب بعد نتائج أعمال قوية

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب بعد نتائج أعمال قوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:23 صباحاً - حققت الأسهم الأوروبية مكاسب، الثلاثاء بعد سلسلة من التقارير حول أرباح الشركات جاءت أفضل من المتوقع،مما ساعد على تهدئة المخاوف من الزيادات السريعة لمعدلات الفائدة وتباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش، مع تعويض قطاعي الإعلام والتكنولوجيا الخسائر في أسهم شركات الكيماويات.

وارتفعت أسهم ساب 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت عملاق برمجيات الشركات الألمانية عن نمو عائداتها بأسرع من المتوقع للربع الثالث، بينما صعدت أسهم لوجيتيك إنترناشونال 4.8 بالمئة بعد أن أعادت الشركة مصنعة أجهزة الكمبيوتر تأكيد توقعاتها للعام بأكمله.

ومن بين الشركات الكبرى التي أعلنت عن أرباح ربع سنوية الثلاثاء كان بنك HSBC، وبنك UBS، نوفارتيس، راندستاد، إير ليكويد.

وصعد سهم يو.بي.إس 3.5 بالمئة بعد أن تجاوزت الأرباح الفصلية للبنك السويسري توقعات السوق مدعومة بزيادة التدفقات المالية الجديدة.

وأعلن UBS الثلاثاء عن صافي دخل قدره 1.7 مليار دولار للربع الثالث من هذا العام، وهو ما جاء أعلى بقليل من توقعات المحللين عند 1.64 مليار دولار، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وكان البنك قد سجل صافي دخل قدره 2.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام السابق.

ومن بين الشركات التي سجلت خسائر كوفيسترو الألمانية للكيماويات التي هبطت أسهمها 1.9 بالمئة بعد أن خفضت توقعات أرباحها لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، ملقية باللوم على ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام وسط أزمة الطاقة الأوروبية المتفاقمة.

وأغلقت الأسهم في أوروبا على ارتفاع في جلسة أمس الاثنين بعد الإعلان عن أن ريشي سوناك سيحل محل ليز تراس كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة.