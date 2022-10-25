جدة - نرمين السيد - وقال المصدر: "انفجرت سيارة بالقرب من مبنى شركة التلفزيون". وكانت إدارة المدينة قد أبلغت عن انفجار قوى فى ميليتوبول صباح اليوم.
كذلك أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف فى وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قرية "سفيتلودولينسكى" شمال مدينة ميليتوبول، وسمع ما لا يقل عن 7 انفجارات.
وكانت منطقة زابوريجيا من بين المناطق الأربع التى تم ضمها إلى روسيا عقب استفتاء على الانضمام نهاية الشهر الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار سيارة بالقرب من مبنى التلفزيون فى ميليتوبول الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.