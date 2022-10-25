انفجار سيارة بالقرب من مبنى التلفزيون فى ميليتوبول الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر: "انفجرت سيارة بالقرب من مبنى شركة التلفزيون". وكانت إدارة المدينة قد أبلغت عن انفجار قوى فى ميليتوبول صباح اليوم.

كذلك أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف فى وقت سابق، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قرية "سفيتلودولينسكى" شمال مدينة ميليتوبول، وسمع ما لا يقل عن 7 انفجارات.

وكانت منطقة زابوريجيا من بين المناطق الأربع التى تم ضمها إلى روسيا عقب استفتاء على الانضمام نهاية الشهر الماضي.