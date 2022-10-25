التشيك تحظر دخول الروس بتأشيرة شنجن

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج" الدولى، أنه بذلك تنضم التشيك إلى دول البلطيق وبولندا وفنلندا، التى أغلقت حدودها مؤخرا أمام السياح الروس ردا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
ووفقا لبيانات وزارة الخارجية التشيكية، يصل نحو 200 مواطن روسى إلى التشيك يوميا عبر المطارات الدولية لأغراض السياحة أو الرياضة أو الثقافة.
يشار إلى أن جمهورية التشيك كانت قد أوقفت إصدار تأشيرات دخول للروس منذ فبراير الماضى، لأسباب إنسانية لكنها كانت تسمح للزوار الروس الذين لديهم تأشيرات صادرة من دول أخرى فى منطقة شنجن بدخول البلاد.
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