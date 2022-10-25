العالم اليوم - عطل يضرب "واتساب".. هل لاحظتموه؟

انتم الان تتابعون خبر عطل يضرب "واتساب".. هل لاحظتموه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 10:23 صباحاً - واجه مستخدمو تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، صباح الثلاثاء، مشكلة فنية لاحظها عدد منهم في مناطق عدة حول العالم.

وقال مستخدمون لـ"واتساب" في مناطق عدة في العالم إنهم يواجهون مشكلة في إرسال الرسائل واستقبالها.

وذكرت تقارير إخبارية أن العطل طال الدردشات الشخصية بين الأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات.

وأكد موقع "downdetector" الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية الشهيرة، وجود مشكلة فنية في "واتساب".

وأظهرت بيانات الموقع ارتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال التي طالت "واتساب" في الساعات الأخيرة.

وفي ساعة واحدة فقط تلقى الموقع أكثر من 9 آلاف بلاغ بهذا الشأن.