العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع بدعم من نتائج أعمال قوية

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان ترتفع بدعم من نتائج أعمال قوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 10:23 صباحاً - ارتفعت الأسهم اليابانية، الثلاثاء، إذ بدأت شركة نيديك كورب لصناعة السيارات الكهربائية موسم الأرباح بنتائج قوية وعززت آمال شركات أخرى قد تستفيد من ضعف الين.

وانخفضت العملة اليابانية بأكثر من 20 بالمئة مقابل الدولار هذا العام ومن بين ذلك تراجعها ستة بالمئة خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر فقط.

وقال كازو كاميتاني محلل الأسهم في بنك نومورا للأوراق المالية للصحفيين "رحبت السوق بأرباح نيديك".

وتابع "مع تأثير هبوط الين إلى مستويات قياسية والنمو القوي في مبيعات السيارات الإلكترونية، لا يمكننا القول إن هذا سيكون له تأثير كبير على السوق بالكامل، لكن من شأنه أن يساعد في التوقعات القوية لتقارير الأرباح القادمة".

تحرك المؤشرات

وصعد مؤشر نيكي في بداية تعاملات اليوم 0.51 بالمئة فقط لكنه اختتم التعاملات مرتفعا 1.02 بالمئة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 بالمئة.

وكان سهم نيديك هو الأفضل أداء على المؤشر نيكي حيث قفز 4.97 بالمئة، بعد أن سجلت الشركة أرباحا تشغيلية قياسية في الربع الثاني بدعم من تراجع الين من بين عوامل أخرى.

وانخفضت أسهم نيديك بأكثر من 38 بالمئة هذا العام، مقارنة بانخفاض المؤشر نيكي 5.36 بالمئة.

وتلقى نيكي دعما أكبر من أسهم سوفت بنك جروب ذات الثقل التي ارتفعت 3.77 بالمئة.