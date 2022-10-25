عاجل- الرئيس الألمانى يصل أوكرانيا فى زيارة مفاجئة

جدة - نرمين السيد - وقال شتاينماير، وفق ما جاء فى نص أرسله المتحدث باسمه، "أتطلّع إلى لقائى مع الرئيس فولوديمير زيلينسكى فى كييف". يشار إلى أن ألمانيا، كانت قد سلّمت مطلع الشهر الحالى، نظاماً للدفاع الجوى من طراز "إيريس-تى" إلى أوكرانيا، وذلك ضمن خطة برلين لتسليم كييف 4 وحدات من المنظومة.

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