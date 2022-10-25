بايدن: وصول سوناك لرئاسة وزراء بريطانيا «إنجاز رائع»

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، إنه يتطلع إلى التواصل مع سوناك فى الأيام المقبلة، ويفرض البروتوكول عدم الاتصال قبل لقاء سوناك بالملك تشارلز الثالث والمقرر فى وقت لاحق اليوم.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قد صرحت أمس الإثنين، بأن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى التحدث مع سوناك فى الأيام المقبلة وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة.
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