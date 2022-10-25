الرئيس الفلسطينى يجرى اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو ردينة أن الرئيس الفلسطينى يتابع عن كثب ما يجرى فى "نابلس"، ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم.

ووصف أبو ردينة ما يجرى من عدوان على مدينة نابلس بـ"جريمة حرب"، وحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا العدوان.

وقال أبو ردينة إنه يتعين على إسرائيل التوقف فورًا عن جرائمها، وإن الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية وعليها التدخل فورا لوقف العدوان وإنهاء هذا الاحتلال قبل أن تصبح الأمور أخطر بكثير مما تتصور إسرائيل والإدارة الأمريكية.

وشدد أبو ردينة على أن المجتمع الدولى، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، يمارس ازدواجية المعايير لكن الشعب الفلسطينى لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود.