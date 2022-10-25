صحيفة بريطانية: تولى ريشى سوناك رئاسة الوزراء لحظة تاريخية للبلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة أن سوناك تم اختياره من قِبل نواب حزب المحافظين ليكون رئيس الوزراء القادم للمملكة المتحدة.
وقال مدير مركز الأبحاث البريطانى سوندر كاتوالا: "أصبح ريشى سوناك أول رئيس وزراء بريطانى ذى أصول هندية، وهذا يشكل لحظة تاريخية للبلاد، فلم يكن هذا ممكنًا حتى قبل عقد أو عقدين من الزمان".
وأضاف كاتوالا: "سيكون ريشى سوناك مصدر فخر للعديد من البريطانيين الآسيويين، بما فى ذلك الأشخاص الذين لا يتبنون سياسة سوناك المحافظة".
وقال وزير الخزانة البريطانى الأسبق جورج أوزبورن إنه "ينبغى على الناس الاحتفال بأول رئيس بريطانى آسيوى، وأن يفخروا ببلدنا حيث يمكن أن يحدث مثل هذا الاختيار".
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