العالم اليوم - إندونيسيا.. الشرطة تعتقل امرأة تحمل مسدسا خارج القصر الرئاسي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - اعتقلت الشرطة الإندونيسية، فجر الثلاثاء، امرأة أشهرت سلاحا ناريا بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة جاكرتا.

وقال مسؤولون لوكالة "رويترز" إن السلطات الإندونيسية احتجزت المرأة وبحوزتها مسدسا خارج القصر الرئاسي في جاكرتا، غير أن الرئيس لم يكن هناك في ذلك الوقت ولم تقع إصابات.

وذكر المسؤول الرئاسي علي مختار نجابالين أن الحادث وقع في نحوا لساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي "00:00 بتوقيت غرينتش".

وأفاد بأن ضباط الأمن اعتقلوا المرأة التي قال إنها تبدو في العشرينات من عمرها بعد أن أشهرت المسدس بالقرب من القصر.

وقال متحدث باسم شرطة جاكرتا إن المرأة تخضع الآن للاستجواب، لكن لم يتضح بعد الدافع وراء التصرف الذي أقدمت عليه أو كيف حصلت على السلاح.

وشهدت إندونيسيا، وهي أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، هجمات نفذها إرهابيون استهدفت في بعض الأحيان مسؤولين حكوميين وقوات أمنية.

وقتلت الشرطة بالرصاص امرأة فتحت النار على ضباط في مقر الشرطةالوطنية في جاكرتا العام الماضي، في هجوم جاء بإيعاز من تنظيم داعش الإرهابي.