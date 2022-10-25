البيت الأبيض: بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:29 صباحاً - قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك في الأيام المقبلة.

وأضافت جان-بيير - وفق موقع البيت الأبيض - أن البروتوكول دعا الرئيس الأمريكي إلى الانتظار لتقديم تهنئته بعد اجتماع رئيس الوزراء البريطاني الجديد مع العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث ودعوته رسميًا لتشكيل حكومة جديدة.

وتابعت جان-بيير: "لكن الرئيس بايدن يتطلع إلى التحدث مع ريشي سوناك في الأيام المقبلة"، مؤكدة التزام واشنطن بمواصلة التعاون الوثيق مع بريطانيا.