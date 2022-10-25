رئيس الأركان الأمريكية يبحث مع نظيره البريطانى تطورات الحرب في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:29 صباحاً - بحث رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميللي، هاتفيًا، الاثنين، مع نظيره البريطاني الأدميرال السير توني راداكين، تطورات الحرب في أوكرانيا، والبيئة الأمنية في شرق أوروبا، وقضايا أخرى ذات أهمية استراتيجية مشتركة.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ديف باتلر - في بيان - إلى أن هناك تاريخا طويلا من الدعم والتعاون المتبادلين بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما يمثل حجر الزاوية للتحالف القوي والعلاقات الخاصة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن الجنرال مارك ميللي تحدث أيضًا، هاتفيًا، مع نظيره الأوكراني الجنرال فاليري زالوزني، وناقشا تطورات الحرب الأوكرانية، وتبادلا الرؤى والتقييمات للموقف، كما شدد ميللي على الدعم الراسخ من جانب بلاده لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.