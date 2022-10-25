رئيس الأركان الأمريكية يهاتف ظيره البريطانى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميللى، هاتفيًا مع نظيره البريطانى الأدميرال السير تونى راداكين، تطورات الحرب فى أوكرانيا، والبيئة الأمنية فى شرق أوروبا، وقضايا أخرى ذات أهمية استراتيجية مشتركة.





وأشار المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ديف باتلر - فى بيان - إلى أن هناك تاريخا طويلا من الدعم والتعاون المتبادلين بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما يمثل حجر الزاوية للتحالف القوى والعلاقات الخاصة. وفى سياق متصل، قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن الجنرال مارك ميللى تحدث أيضًا، هاتفيًا، مع نظيره الأوكرانى الجنرال فاليرى زالوزنى، وناقشا تطورات الحرب الأوكرانية، وتبادلا الرؤى والتقييمات للموقف، كما شدد ميللى على الدعم الراسخ من جانب بلاده لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

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