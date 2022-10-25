العالم اليوم - يوم المواجهة بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد

انتم الان تتابعون خبر يوم المواجهة بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:22 صباحاً - من المقرر أن يصل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، إلى مركز تدريب النادي، حيث سيجري حديثا مع المدرب، إريك تين هاغ، وسط خلافات بين الاثنين، دعت المدرب إلى استبعاد النجم البرتغالي من المباراة مع تشلسي، قبل يومين.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إنه ما لم يبد رونالدو بعض الندم ويوافق على الالتزام بقواعد المدرب إريك تين هاغ، فسيستمر الأخير في استبعاده من تشكيلة "الشياطين الحمر" عن المواجهة المقررة الخميس مع نادي شريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي.

وسيطرت حالة من الغضب على المدرب بعدما رفض رونالدو المشاركة كبديل ضمن مباراة مانشستر يونايتد مع توتنهام هوستبير، الأسبوع الماضي.

وخرج رونالدو من مقعد البدلاء قبل 5 دقائق من انتهاء المباراة، وسار عبر النفق، تاركا زملاءه ومدربه دون إشعار، في خطوة اعتبرت كأنها تقلل من احترامه لهم.

ولم يسكت المدرب إزاء هذا التصرف، فحرمه من المشاركة في مباراة تشلسي في الدوري الإنجليزي وأمره بأن يتدرب وحده بعيدا عن بقية اللاعبين.

وقالت "الصن" إن المدرب فرض غرامة مالية على النجم البرتغالي.

ومُنح كل لاعبي مانشستر يونايتد يوم إجازة الاثنين، بمن فيهم رونالدو، مما أجل أي حديث بين الرجلين إلى الثلاثاء.

ومدرب "الشياطين الحمر" جاد للغاية في مسألة عودة الفريق إلى المنافسة في ريادة الدوري، ولا يريد أن يؤدي رونالدو دورا في حرفه عن هذا الهدف.