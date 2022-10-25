العالم اليوم - وصول أكثر من 42 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ بداية 2022

انتم الان تتابعون خبر وصول أكثر من 42 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ بداية 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:22 صباحاً - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن اليمن استقبل أكثر من 42 ألف مهاجر إفريقي، منذ بداية العام 2022.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان: "وصل 42 ألفا و70 مهاجرا إفريقيا إلى اليمن، منذ بداية العام الحالي".

وأوضح البيان أن 92 بالمئة من المهاجرين هم من الإثيوبيين فيما البقية من الصومال.

وأشار البيان إلى أن "الوضع على طول المناطق الحدودية لليمن لا يزال محفوفا بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين".

ويعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، سيما الصومال وإثيوبيا، حيث يقطع الآلاف منهم مسافات طويلة محفوفة بالمخاطر، وغالبا ما يتخذون اليمن طريق عبور نحو دول أخرى.