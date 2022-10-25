العالم اليوم - مقتل 5 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:22 صباحاً - ارتفع إلى 5 عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية، خلال عمليات عسكرية بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانين منفصلين إن أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب نحو عشرين آخرين في مدينة نابلس، فيما قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الاسرائيلي في قرية النبي صالح القريبة من رام الله.



وكانت إحصائية سابقة تحدثت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة 19 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات أمن إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس، التي تخضع للحصار منذ أيام.

وقال متحدث باسم حركة فتح إن العنف اندلع عندما رصد ضباط أمن ومسلحون فلسطينيون دخول ضباط أمن إسرائيليين مدينة نابلس. واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إن قواته تعمل في نابلس.

ونابلس بؤرة ساخنة للعنف منذ أن بدأت إسرائيل حملة عسكرية في الضفة الغربية في مارس ردا على سلسلة هجمات شنها فلسطينيون في إسرائيل.