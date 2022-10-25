دبلوماسية أمريكية رفيعة تتولى منصب قائمة بالأعمال فى نيودلهى

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس ، المتحدث باسم الوزارة ، فى بيان ، إن جونز كانت قد عملت كمنسقة لجهود المواطنين الأفغان، كما خدمت فى منصب مساعدة وزير الخارجية للشئون الأوروبية والأوروآسيوية، ومساعدة بالإنابة للوزير لشئون الشرق الأدنى وكسفيرة لدى كازاخستان، كما أنها تحمل أعلى درجة دبلوماسية كسفيرة فى الخدمة.
وأشار المتحدث إلى أن السفيرة جونز ستعمل مع فرق العمل بالسفارة والقنصلية الأمريكية بـ الهند لتوسيع الشراكة بين حكومتى واشنطن ونيودلهى وهى الشراكة التى يصفها أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى بأنها واحدة من أهم الشراكات فى العالم.
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