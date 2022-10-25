العالم اليوم - الرئيس الألماني يصل كييف في زيارة مفاجئة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 07:22 صباحاً - وصل الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة مفاجئة.

وهذه أول زيارة يقوم بها شتاينماير إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا في 24 فبراير الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الألماني سيلتقي نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال الزيارة.

وكان قادة أوروبيون كبار قد زاروا كييف خلال مراحل سابقة من الحرب عندما كانت في مأمن من القتال، لكن تلك الزيارات تراجعت مع تجدد القصف الروسي على المدينة في الأسابيع الأخيرة.