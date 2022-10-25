وزير الخارجية التونسى يشيد بالعلاقات مع كندا

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير عثمان الجرندى، مساء أمس الإثنين، مع سفيرة كندا الجديدة بتونس لورين ديجين.
واستعرض الجرندى مقوّمات ومراحل المسار الإصلاحى فى تونس، الذى سيُتوج بتنظيم الانتخابات التشريعية فى 17 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن انخراط تونس فى المسار الديمقراطى يمثّل خيارا ثابتا يكرّس احترام مبادئ الديمقراطية والحريات العامة.
من جانبها، أعربت سفيرة كندا عن عزمها على تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس، وإثراء مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، مشددة على الأهمية الخاصة التى توليها كندا لدعم تونس ودفع علاقات التعاون معها.
وأشارت إلى أن بلادها ستشارك بوفد رفيع المستوى فى القمّة 18 للفرنكوفونية، التى تحتضنها جزيرة جربة يومى 19 و20 نوفمبر المقبل، معربة عن ثقتها فى قدرة تونس على إنجاح هذه القمة الدولية.
وتناول الجانبان الآفاق الواعدة للتعاون الثنائى فى عدد من المجالات على غرار الطاقات المتجددة والتعليم والهجرة، فضلا عن التأكيد على أهمية التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعى بين البلدين، فى أقرب وقت ممكن.
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