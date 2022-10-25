رئيس وزراء أيرلندا يعبّر عن تطلعه للعمل مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد

جدة - نرمين السيد - وعبَّر مارتن - عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية، الاثنين، عن تطلعه للعمل مع رئيس الوزراء البريطانى الجديد ريشى سوناك بشأن القضايا المهمة التى تواجههما على الصعيدين المحلى والعالمى.
ويعتبر سوناك، البالغ من العمر 42 عاما، رئيس الوزراء الأصغر سنا فى تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء بريطانى من أصول آسيوية.
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